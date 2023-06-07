В Орловской области снижается инвестиционная активность

Показатели первого квартала текущего года заметно уступают прошлогодним.

В Орловской области на развитие экономики и социальной сферы области за январь-март 2023 года за счет всех источников финансирования по полному кругу наблюдаемых организаций и предприятий было использовано 8,429 миллиарда рублей инвестиций в основной капитал. В сопоставимых ценах данный показатель составляет всего лишь 67,9 процента к аналогичному периоду 2022 года. Такие данные приводит Орелстат.

По подсчетам статистиков, инвестиции в основной капитал без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами, составили за отчетный период времени 5,734 миллиарда рублей, или 65,1 процента к уровню предыдущего года (в сопоставимых ценах). Что касается источников финансирования, то собственные средства инвесторов составили 2,977 миллиарда рублей, привлеченные средства – 2,757 миллиарда.

Инвестиции в непроизводственные нефинансовые активы за январь-март 2023 года составили 290 миллионов рублей. Из них 269,1 миллиона рублей было потрачено на приобретение земли и объектов природопользования, а оставшиеся 20,9 миллиона рублей – это затраты на контракты, договоры аренды, лицензии, деловую репутацию организаций («гудвилл») и деловые связи (маркетинговые активы). Добавим, что объем выполненных работ по виду экономической деятельности «Строительство» за январь-март 2023 года составил 6,345 миллиарда рублей, или 70 процентов в действующих ценах и 66,7 процента в сопоставимых ценах к январю-марту 2022 года. Жилья за первый квартал было введено 100,7 тысячи квадратных метров, или 91,7 процента к январю-марту 2022 года.

ИА «Орелград»