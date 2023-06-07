Вода в Орлике упала из-за износа плотины

7.6.2023 | 15:49 Новости, Общество

Об этом сообщили в администрации Орла.

Фото: vk.com/orellife

Падение уровня воды в Орлике у Детского парка стало заметным в мае. Орловцы сразу же связали это с состоянием плотины. Тема активно обсуждалась в социальных сетях. В течении месяца ситуация продолжала ухудшаться.

Администрация Орла дала официальный комментарий на запрос «Орёлтаймс». Чиновники подтвердили существующие опасения и анонсировали оперативный ремонт.

«Отдельные элементы плотины с течением времени пришли в негодность, решением городской комиссии по ЧС принято решение о выделении финансирования на ремонт. В ближайшее время вопрос закроем. Причин для переживания нет», — заявили представители городской исполнительной власти.

Ранее Орлик в районе Детского парка очистили от мусора, который скопился как на дне, так и на поверхности реки.

ИА «Орелград»

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