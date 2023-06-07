«Земского учителя» для орловской школы ищут вне очереди

Объявлен поиск учителя физики, готового переехать в Ливенский район.

Департамент образования Орловской области объявил о проведении внеочередного конкурсного отбора претендентов на право получения единовременной компенсационной выплаты учителю, прибывшему (переехавшему) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек. Иными словами, конкурс объявлен в рамках проекта «Земский учитель». Его отличие от основного конкурса заключается в том, что внеочередной конкурс проводится для определенной школы и на определенную должность.

Кстати, ранее департамент объявлял внеочередной конкурсный отбор претендентов на вакантную должность «учитель физической культуры» для Залегощенской средней общеобразовательной школы № 1. Он проводился в мае 2023 года, однако кандидатов на эту должность так и не нашлось. Между тем, финансирование осталось. В результате департамент образования объявил о проведении с 6 по 16 июня 2023 года включительно внеочередного конкурсного отбора на вакантную должность «учитель физики» для Здоровецкой средней общеобразовательной школы Ливенского района.

Региональным оператором, отвечающим за регистрацию заявлений и пакетов документов претендентов для проведения конкурсного отбора, является бюджетное учреждение Орловской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования». Условиями предоставления единовременной компенсационной выплаты учителю являются: возраст учителя до 55 лет включительно на дату подачи документов; наличие среднего профессионального или высшего образования, отвечающего квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам; трудоустройство в общеобразовательную организацию на вакантную должность учителя с объемом учебной нагрузки не менее 18 часов в неделю за ставку заработной платы.

Также учитель должен принять обязательства исполнять свои обязанности в течение 5 лет со дня заключения трудового договора по должности. Кстати, претендентами для участия в конкурсном отборе могут стать не только учителя, имеющие среднее профессиональное или высшее образование, но и студенты последнего курса обучения, успешно прошедшие промежуточную аттестацию не менее чем за три года обучения.

ИА «Орелград»