Фотоконкурс объявлен по мотивам «Троицких хороводов»

Обладатели снимков с праздника могут побороться за призы.

В Орловской области объявлено о проведении фотоконкурса «Фото Троица – 2023№». До 25 июня принимаются яркие, интересные и выразительные фотографии. Как сообщает Орловский областной центр народного творчества, в конкурсе могут принять участие все желающие, в том числе фотолюбители, профессиональные фотографы, фотостудии и учебные заведения города Орла и Орловской области. Проводится он в группе «ВКонтакте» «Орловский взгляд», «Орловский областной центр народного творчества» в сети интернет.

«На конкурс принимаются яркие, интересные и выразительные фотографии, рассказывающие о проведении 4 июня 2023 года Международного праздника «Троицкие хороводы в Орловском Полесье», — пояснили организаторы. — Работы принимаются по следующим номинациям: «Лучшая серия фотографий»; «Репортажный портрет»; «Народные традиции и ремесла» (интересные и выразительные фотографии народных мастеров и их изделий, фольклорных коллективов, традиционных русских игр и забав); «Наше подворье» (серия фотографий, отражающая наиболее яркие моменты работы подворья и коллективов района); «Веселая картинка» (юмористические фотоснимки, интересные ракурсы и комичные моменты)».

Фотографии должны быть выполнены на хорошем художественном уровне и обладать достойным качеством технического исполнения. К участию не допустят снимки, противоречащие законодательству Российской Федерации. Фотографии должны быть представлены в формате JPЕG, сохраненные в максимальном качестве, желательно архивом WinRAR, иметь название и фамилию автора.

Добавим, что конкурс проводится при содействии департамента культуры Орловской области, выступившего одним из его учредителей. Его основные цели и задачи – популяризация искусства фотографии и развитие фотолюбительства, отражение наиболее ярких и выразительных моментов прошедшего праздника. Комитет оставляет за собой право использовать фотографии участников в некоммерческих целях. Все участники получат дипломы, победителям вручат дипломы лауреатов трех степеней.

ИА «Орелград»