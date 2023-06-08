Глава Ливен провел рабочее совещание в парке

Выездное совещание прошло в парке Машиностроителей, который пережил обновление.

Как сообщили в администрации Ливен, глава города Сергей Трубицин провел очередное рабочее совещание в выездном режиме. Оно прошло не в стенах мэрии, а в парке Машиностроителей. В нем приняли участие руководители организаций и структурных подразделений администрации города, ответственных за содержание этого парка. Так, за уборку и озеленение территории отвечает МУКП «Ливенское», а за работу парковых объектов — МАУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс».

«С 1 июня начали работу новые объекты, построенные в прошлом году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Ливны» и национального проекта «Жилье и городская среда», — пояснили в муниципалитете. — Открыты для посетителей административный, шахматный и читальный павильоны, проведены первые творческие мероприятия на новой летней эстраде. Информация о режиме работы размещена на стенах павильонов».

Наиболее востребованными спортивными объектами стали волейбольная и теннисная площадки, отметили власти. Кроме того, в парке была обустроена площадка для бадминтона. За порядком же следит администратор, специально принятый на работу. В ходе совещания Сергей Трубицин отметил, что 31 мая завершилось онлайн-голосование по выбору объектов для дальнейшего благоустройства. Большинство горожан выбрали именно этот парк, благоустраивать его продолжат в 2024 году.

«Концепция благоустройства изначально принималась с участием общественности, поэтому будем реализовывать те мероприятия, которые пока остались только в планах, — рассказал Сергей Трубицин. — Это завершение ремонта входной группы, тропиночной сети, установка беседки для молодоженов, ремонт технических помещений на летней площадке, приобретение дополнительного оборудования для детской игровой площадки и так далее. Планы большие, но будем продолжать реализовывать задуманное и дальше».

По его словам, главное сейчас то, что парк изменился, он выглядит красивым, уютным и ухоженным. На сегодня здесь уже окошена вся территория, высажены цветы в клумбах. Кроме того, подчеркнул градоначальник, постепенно появляются предприниматели, которые на правах арендаторов развивают досуговую инфраструктуру.

«Масштабное благоустройство, которое стало возможным благодаря победе города Ливны во Всероссийском конкурсе «Малые города и исторические поселения» и гранту в сумме 70 миллионов рублей, начато в 2021 году и будет продолжаться в рамках других действующих программ», — заверил Сергей Трубицин.

ИА «Орелград»