Мэр Орла озвучил требования к застройщикам

Они касаются фасадов и кондиционеров.

Встреча Юрия Парахина с архитектурным сообществом города состоялась накануне. В ней приняли участие представители ЗАО «Горпроект», ОАО «Гражданпроект», ООО «Архитектурная мастерская Авиловой», ООО «ГрадСтрой» и ОАО «Орелпроект».

Беседу посвятили разработке официальных требований к архитектурно-градостроительному облику объектов капстроительства. Администрация Орла должна подготовить такой документ уже к 1 сентября текущего года. К этому обязывают новые изменения Градостроительного кодекса РФ. Предварительно эти требования обсудят на общественных слушаниях.

На встрече прозвучали несколько конкретных новых установок. Во-первых, они касаются фасадов новых домов.

«Сейчас по городу строят дома с яркими фасадами. Проходит время — фасады выцветают, гарантийные обязательства застройщика истекают, и обязанность по содержанию дома ложится на управляющие компании… Мы приходим к тому, что дома сереют, и исправить ситуацию может только капремонт», — отметил мэр.

В связи с этим Парахин указал на необходимость использовать отделочные материалы с более длительным сроком эксплуатации. Например, клинкерный или декоративный кирпич. Ещё один вариант – отделка навесными вентилируемыми фасадами.

Также мэр отметил, что каждый новый дом в Орле должен быть оборудован корзинами для кондиционеров. «Посмотрите на любую многоэтажку — и Вы увидите, что кондиционеры нагромождены один над другим. Это не только некрасиво — это вопрос комфорта. А о каком комфорте может идти речь, когда по подоконнику всё лето стучит капель от кондиционера соседа?», — заявил Парахин.

В итоге участники встречи решили, что архитектурное сообщество внесёт в «черновик» требований предложения и замечания и представит обновлённый вариант на новое обсуждение в июле.

ИА «Орелград»