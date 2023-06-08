Орловщина помогла луганской девочке с ДЦП

8.6.2023 | 10:54 Медицина, Новости, Общество, СВО

Ребёнок проживает в Троицком районе ЛНР.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

Напомню, что наш регион курирует данное муниципальное образование.

Ангелина больна не только ДЦП, но и серьёзным комплексом других заболеваний. Девочке требовалась прогулочная инвалидная коляска, лекарства, другая помощь. Орловская область закупила необходимое, сформировала посылку и доставила её на место.

В поездке принял участие главный врач Орловской областной клинической больницы Вадим Мурадян. Он лично осмотрел ребенка и взял с собой копии медицинских заключений. Сейчас прорабатывается вопрос о реабилитации Ангелины, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в соцсетях.

«В посылку от Орловщины добавили сладости и фрукты. Ангелина, как и многие другие дети Донбасса, ровесница войны, которую начали украинские власти против своего же народа. Она не видела мирной жизни. Но в эти дни, отмечая свое девятилетие вместе с родными, находится в полной безопасности. Не зря говорят, наши дети получат то, что мы сумеем сохранить. У каждого ребенка в нашей стране должно быть счастливое детство и уверенное будущее. И мы будем делать всё возможное, чтобы так и было», — подчеркнул губернатор.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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