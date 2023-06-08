Прямая линия с Андреем Клычковым пройдёт 13 июня

8.6.2023 | 15:33 Новости, Общество, Политика

Вопросы можно задать заранее.

Фото: пресс-служба администрации Орла

Мероприятие стартует в 15 часов, сообщает пресс-служба губернатора Орловской области. Трансляция будет вестись в прямом эфире телеканала «Первый областной», а также «Вконтакте» в официальных пабликах «Орловская область» и «ЦУР Орловской области».

Вопросы можно задать по телефону +7 (4862) 76-10-28. Звонки принимаются по будням с 9 до 18 часов. Также орловцы могут озвучить свои вопросы в комментариях к соответствующему посту в социальных сетях.

Ранее стало известно, что Владимир Путин провёл рабочую встречу с Андреем Клычковым, на которой официально поддержал его кандидатуру на будущих губернаторских выборах.

ИА «Орелград»

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