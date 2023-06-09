12 июня в Орле пройдёт Акция «Ленточка России»

9.6.2023 | 13:14 Новости, Общество

Жителям города будут раздавать ленты-триколоры.

Фото: vk.com/oreladm

Получить символы российской государственности можно будет совершенно бесплатно. Как сообщает пресс-служба администрации Орла, акция будет проводиться с 15 до 17 часов.

Ленточки будут раздавать

  • на улице Ленина,
  • в Детском и Городском парках,
  • в сквере Танкистов,
  • у памятника Героям-комсомольцам,
  • на площади перед КДЦ «Металлург».

Акция проводится в рамках празднования Дня России. Праздник отмечается в честь принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР, которое состоялось в 1990-м году.

Также горадминистрация сообщает, что в областном центре будет проводиться акция «Флаги России», в рамках которой в цвета российского триколора будут оформлены фасады, входные группы и окна зданий. Ожидается, что к этой инициативе присоединятся и автомобилисты.

ИА «Орелград»

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