12 июня в Орле пройдёт Акция «Ленточка России»

Жителям города будут раздавать ленты-триколоры.

Получить символы российской государственности можно будет совершенно бесплатно. Как сообщает пресс-служба администрации Орла, акция будет проводиться с 15 до 17 часов.

Ленточки будут раздавать

на улице Ленина,

в Детском и Городском парках,

в сквере Танкистов,

у памятника Героям-комсомольцам,

на площади перед КДЦ «Металлург».

Акция проводится в рамках празднования Дня России. Праздник отмечается в честь принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР, которое состоялось в 1990-м году.

Также горадминистрация сообщает, что в областном центре будет проводиться акция «Флаги России», в рамках которой в цвета российского триколора будут оформлены фасады, входные группы и окна зданий. Ожидается, что к этой инициативе присоединятся и автомобилисты.

ИА «Орелград»