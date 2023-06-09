12 июня в Орле пройдёт Акция «Ленточка России»

Жителям города будут раздавать ленты-триколоры.
Получить символы российской государственности можно будет совершенно бесплатно. Как сообщает пресс-служба администрации Орла, акция будет проводиться с 15 до 17 часов.
Ленточки будут раздавать
- на улице Ленина,
- в Детском и Городском парках,
- в сквере Танкистов,
- у памятника Героям-комсомольцам,
- на площади перед КДЦ «Металлург».
Акция проводится в рамках празднования Дня России. Праздник отмечается в честь принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР, которое состоялось в 1990-м году.
Также горадминистрация сообщает, что в областном центре будет проводиться акция «Флаги России», в рамках которой в цвета российского триколора будут оформлены фасады, входные группы и окна зданий. Ожидается, что к этой инициативе присоединятся и автомобилисты.
ИА «Орелград»