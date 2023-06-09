16-летний орловец сбил 12-летнего пешехода

Ребёнок получил телесные повреждения.

ДТП произошло в посёлке Колпна накануне в 19:15. Как сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Орловской области, 16-летний водитель передвигался на мотоцикле марки WELS, хотя не имел соответствующих прав. Кроме того, транспортное средство не прошло регистрацию в установленном порядке.

В момент ДТП мотоциклист ехал по местной улице Тургенева. У дома №53 он допустил наезд на мальчика. В этот момент пешеход стоял на проезжей части дороги, хотя не собирался переходить её.

Судя по всему, повреждения оказались достаточно серьёзными, так как пострадавшего сначала доставили в Колпнянскую ЦРБ, а потом направили в Орёл в НКМЦ имени Круглой.

Всего за последние сутки на территории Орловской области зарегистрировано 17 ДТП. Пятеро участников происшествий, в том числе двое несовершеннолетних, получили телесные повреждения.

ИА «Орелград»