В Орле 10-летнего утопавшего спасли отец и МЧС

Мальчик начинал уходить под воду.

ЧП произошло накануне в 15:40 на городском пляже Орла, в районе парка культуры и отдыха.

Центральная спасательная станция находится непосредственно рядом с этим пляжем. Сотрудники МЧС, патрулируя акваторию, заметили, что в воде находится подросток, который начинает тонуть и пытается привлечь к себе внимание.

Мальчику бросили спасательный круг. В этот момент отец ребёнка, находившийся на берегу, бросился в воду. Совместными усилиями 10-летнего ребёнка вытащили из воды.

На берегу ему оказали первую помощь. Затем медики осмотрели мальчика и, не найдя причин для госпитализации, отпустили домой.

Как сообщает пресс-служба Управления МЧС по региону, в рамках наступившего купального сезона в Орловской области зарегистрировано четыре происшествия на воде. Два из них стали смертельными. Погиб один подросток и один взрослый мужчина.

ИА «Орелград»