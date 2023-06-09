В Орле изъяли крупную партию наркотиков

9.6.2023 | 11:56 Закон и порядок, Новости, Происшествия

Задержаны двое подозреваемых.

Фото: Управление МВД по Орловской области

Как сообщает Управление МВД по Орловской области, объём партии составляет 92,09 грамма героина и 25,34 грамма метадона. Вещества, запрещённые к свободному обороту, были расфасованы на 294 маленьких свёртка, изготовленных из изоляционной ленты. Судя по всему – для более удобной последующей «реализации» розничным покупателям.

Преступление выявили сотрудники профильного отдела полиции по городу Орлу. В ходе оперативных мероприятий они остановили такси с двумя пассажирами. У них и нашли свёртки с наркотическими веществами. Полицейские установили, что двое мужчин специально прибыли в Орёл, чтобы «раскидать закладки» по тайникам с целью дальнейшего распространения.

Уголовное дело возбуждено по третьей части соответствующей статьи УК РФ (228). Максимальное наказание может составить от 10 до 15 лет лишения свободы. Подозреваемые задержаны.

ИА «Орелград»

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