В Орле пристав умышленно не выполнила требования прокурора

9.6.2023 | 10:27 Закон и порядок, Новости

Нарушительницу оштрафовали.

К административной ответственности привлекли не рядового сотрудника, а временно исполняющую обязанности начальника отделения — старшего судебного пристава Железнодорожного района Орла.

Как сообщает прокуратура Орловской области, надзорное ведомство направило в ФССП запрос о предоставлении информации по одному из исполнительных производств. Однако к установленному сроку сведения так и не поступили от судебных приставов к районному прокурору.

В отношении исполняющей обязанности главы райотдела службы возбудили дело по соответствующей статье административного кодекса (17.7). Как посчитали в прокуратуре, имело место именно умышленное невыполнение требований.

Железнодорожный районный суд признал пристава виновной и оштрафовал на 2 тысячи рублей. Женщина попыталась обжаловать приговор. Однако Орловский областной суд оставил его без изменения.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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