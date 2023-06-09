В Орле пристав умышленно не выполнила требования прокурора

Нарушительницу оштрафовали.

К административной ответственности привлекли не рядового сотрудника, а временно исполняющую обязанности начальника отделения — старшего судебного пристава Железнодорожного района Орла.

Как сообщает прокуратура Орловской области, надзорное ведомство направило в ФССП запрос о предоставлении информации по одному из исполнительных производств. Однако к установленному сроку сведения так и не поступили от судебных приставов к районному прокурору.

В отношении исполняющей обязанности главы райотдела службы возбудили дело по соответствующей статье административного кодекса (17.7). Как посчитали в прокуратуре, имело место именно умышленное невыполнение требований.

Железнодорожный районный суд признал пристава виновной и оштрафовал на 2 тысячи рублей. Женщина попыталась обжаловать приговор. Однако Орловский областной суд оставил его без изменения.

ИА «Орелград»