В Орле в Оку запустили карпа, амура и сазана

9.6.2023 | 14:51 Новости, Общество

В воду выпускают мальков рыб.

Фото: vestiorel.ru

Это уже восьмое зарыбление, которое проводится группой орловских рыбаков-энтузиастов. Обычно процедура приходится на весну и на осень. Следующая состоится через несколько месяцев, сообщают «Вести-Орёл».

Цель этой деятельности – сделать так, чтобы орловцы могли ловить рыбу не только на отдалённых и платных водоёмах, но и совершенно безвозмездно в самом центре города. Мальков выбрасывают не «куда попало», а в определённые места, где у них есть максимальные шансы вырасти, акклиматизироваться и остаться в живых.

В последний раз в Оку выпустили около 340 килограммов рыбы, за всё время – около 5 тонн. Сейчас самые популярные виды – это карп, амур и сазан. В дальнейших планах – линь и щука.

Кроме того, волонтёры занимаются и чисткой рек. Ожидается, что по итогам этих действий примерно через три года в нашем городе каждый любитель рыбалки получит реальный шанс поймать достойную добычу рядом со своим домом.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования