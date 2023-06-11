Меценаты помогли привести в порядок братские захоронения

В Ливенском районе подсчитали деньги, поступившие от спонсоров.

Власти Ливенского района подсчитали денежные средства, которые в прошлом году вносили спонсоры, благотворители и меценаты. Эти средства помогли в решении ряда вопросов, которые требовали бюджетного финансирования. В отчете администрации района указано, что безвозмездные поступления от негосударственных организаций по состоянию на 1 января 2023 года в бюджет составили 160 тысяч рублей. А именно: была оказана финансовая помощь на обеспечение временного социально-бытового обустройства граждан Украины, прибывших на территорию района. Деньги выделили компании «Авангард-Агро-Орел», «Речица» и «Сосновка».

Прочих безвозмездных поступлений в 2022 году было получено на общую сумму 4,834 миллиона рублей. Спонсорская помощь по целому ряду направления. Так, 150 тысяч рублей было выделено на благоустройство братских захоронений советских солдат, павших в годы Великой Отечественной войны. Средства выделяли компании «Щелково Агрохим», «Ливны Сахар», «Заря», «Авангард-Агро-Орел», «Сосновка», «Речица» и «Племенной завод «Сергиевский».

На ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 4 миллиона рублей выделила компания «ЛивныИнтерТехнология». Еще 160 тысяч рублей спонсоры вложили в празднования Дня района. Племенной завод им. А.С. Георгиевского выделил около 110 тысяч рублей и тем самым помог провести проверку достоверности определения сметной стоимости по объекту «Благоустройство универсальной спортивной площадки» в поселке Совхозный, Козьминское сельское поселение. И он же выделил более 380 тысяч рублей на само благоустройство этой спортивной площадки. Кроме того, ряд компаний внесли свою финансовую лепту в содержание архива.

ИА «Орелград»