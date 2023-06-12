ФК «Орёл» выиграл седьмой матч подряд

Игра закончилась «всухую».

Наша команда провела выездной матч в Тамбове, сыграв с местной «Академией футбола». Футбольный поединок закончился с красноречивым счётом 0:6.

Два мяча забил Георгий Борисов (на 32 и 44 минутах), также в воротах противника отметились орловцы Евгений Рагулькин (на 56 минуте), Максим Николаев (на 75 минуте) и Никита Красов (на 86 минуте). Кроме того, имел место один автогол.

Таким образом «Орёл» продолжил победную серию, выиграв седьмой матч подряд и оставшись лидером Первенства Союза Футбольных Федераций «Центр». Если наша команда станет победителем турнира, то сможет вернуться из любительского футбола в профессиональную лигу.

Ранее стало известно, что футбольный манеж, который строят в Орле на стадионе имени Ленина, назовут в честь почётного гражданина Орловской области Ивана Мосякина.

ИА «Орелград»