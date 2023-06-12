Ливенскому району помогли патенты и акцизы

Доходы бюджета Ливенского района выросли на четверть.

Депутаты Ливенского районного Совета рассмотрели и утвердили отчет об исполнении бюджета Ливенского района за 2022 год. Согласно этому документы, всего в минувшем году в местную казну поступили доходы в сумме 836,082 миллиона рублей, что на 174,31 миллиона рублей, или на 26,3 процента выше аналогичного уровня 2021 года. При этом собственные налоговые и неналоговые доходы бюджета были исполнены в сумме 305,427 миллиона рублей, или 108,9 процента от годового плана. По сравнению с предыдущим годом собственный заработок казны также вырос на солидные 26,2 процента.

Администрация района объяснила, за счет чего удалось нарастить объемы поступлений. В частности, значительно выросли доходы от продажи земли и имущества. В 2022 году они пополнили бюджет Ливенского района на 29,424 миллиона рублей, что оказалось выше аналогичного периода 2021 года на 28,334 миллиона. Без учета разовых платежей от продажи земли и имущества рост налоговых и неналоговых доходов составил 14,5 процента, или 34,99 миллиона рублей.

Положительная динамика поступлений по отношению к 2021 году отмечена, например, по налогу на доходы физических лиц, прирост которого составил 18,6 процента. Ровно такой же прирост зафиксирован по акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации. По ним было получено 29,999 миллиона рублей. На 44,2 процента выросли поступления по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения. Всего бюджет получил по данному направлению 4,345 миллиона рублей.

Рост показателей по сравнению с предыдущим годом также зафиксирован по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (прирост составил 10,1 процента) и госпошлинам (12 процентов). На прошлогоднем уровне остались сборы платы за негативное воздействие на окружающую среду, они составили 4,11 миллиона рублей. Снижение поступлений в 2022 году по отношению к аналогичному периоду 2021 года наблюдалось по единому сельскохозяйственному налогу (спад составил 37,7 процента), доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки (4,2 процента), а также по штрафам, санкциям и возмещению ущерба (10,8 процента).

ИА «Орелград»