На Орловщине благоустраивают святой источник

12.6.2023 | 10:15 Новости, Строительство

Территорию выбрали на интернет-голосовании.

Фото: газета «Сельская правда»

Объект (Святой источник Покрова Божией Матери) находится в Покровском районе. Благоустройство ведётся в рамках программы «Формирование современной городской среды». Год назад в ходе онлайн-голосования эту территорию выбрали местные жители.

Как пишет местная газета «Сельская правда», работы стартовали весной. У источника спилили некоторые деревья и тем самым значительно расширили общее пространство. Также здесь оборудовали небольшой водоём.

На данный момент на объекте уложен бордюрный камень, подготовлено место для автостоянки, сформированы клумбы. Сейчас ведётся укладка плитки, устанавливаются лавочки и урны.

Также планируется осуществить отделочные работы в небольшом помещении, где находится купель. Кроме того, идёт творческая работа над изготовлением барельефа Божией Матери, который станет доминантой этой территории.

Стоимость работ по муниципальному контракту составляет 1,1 миллиона рублей.

ИА «Орелград»

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