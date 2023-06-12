На Орловщине подделали данные об испытаниях гречихи

12.6.2023 | 12:20 Закон и порядок, Новости

Нарушения выявил Россельхознадзор.

ИА «Орелград»

Как сообщает региональное Управление ведомства, речь идёт о достаточно значительной партии общим объёмом в 25 тысяч тонн. Недостоверное декларирование допустил орловский индивидуальный предприниматель Бирюков.

Оказалось, что декларация, которая подтверждает соответствие его продукции требованиям технического регламента Таможенного союза, принята на основании фальсифицированного протокола испытаний. Документ признали недействительным, а орловцу выдали предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

Ранее в ходе мониторинга системы «Меркурий» выяснилось, что орловские предприятия указали недостоверные сведения о датах рождения примерно 700 свиней.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2023 год

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