Орловец подозревается в похищении беспроводных наушников

Вещь украли прямо из чужого дома.

Преступление произошло в Орловском муниципальном округе. Как сообщает пресс-служба Управления МВД по региону, подозреваемый – 26-летний мужчина, а потерпевший – его бывший сосед.

Как считает следствие, злоумышленник проник в чужое жилище, отжав оконную раму неким металлическим предметом. Однако время для своего «визита» он выбрал крайне неудачно. Именно в этот момент хозяева вернулись домой.

Тогда орловец взял беспроводные наушники, лежавшие на виду, и незаметно покинул помещение через другое окно. Однако полицейские, опросив потерпевших, смогли установить личность подозреваемого. Выяснилось, что он уже сбыл похищенное чужое имущество.

На время следствия орловца оставили на свободе, но под подпиской о невыезде. Теперь дело передано в суд.

ИА «Орелград»