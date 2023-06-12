Орловец оформил кредит от имени покойного отца

12.6.2023 | 18:47 Закон и порядок, Новости, Происшествия

Теперь ему придётся платить штраф.

ИА «Орелград»

Таким замысловатым образом «отличился» житель Дмитровского района. Местный суд признал его виновным в мошенничестве и оштрафовал на 50 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба Дмитровского районного суда, орловец воспользовался банковским приложением, установленным на телефоне покойного родителя. Сумма кредита составляла около 270 тысяч рублей. Мужчина не планировал возвращать данные средства, поэтому и оформил кредит незаконным способом.

В суде орловец признал вину и выразил раскаяние. Также он вернул средства, полученные от банка. Суд учёл и наличие смягчающих обстоятельств – нескольких малолетних детей и серьёзного заболевания. В итоге наказание за проступок оказалось достаточно мягким.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2023 год

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