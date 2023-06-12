В Орле сгорела брошенная машина

12.6.2023 | 14:22 Новости, Происшествия

Причины ЧП выясняются.

Фото: пресс-служба Управления МЧС по Орловской области

Пожар произошёл в Северном районе Орла на Раздольной улице накануне около 18 часов. Последствия ликвидировали силами и средствами 2-й пожарно-спасательной части Орла. Обошлось без погибших и пострадавших. Об этом сообщили в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области.

Машина находилась на газоне в непосредственной близости от многоэтажного жилого дома. Однако огонь не повредил строение.

Как сообщают в соцсетях очевидцы происшествия, автомобиль («Шкода» старой модели) находился «на приколе» уже давно. В машине были разбиты окна. Вполне возможно, что она пострадала не в результате случайности, а от действий поджигателей.

ИА «Орелград»

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