Аграрный сектор рванул вверх по основным показателям

Уровень предыдущего года по объемам производства заметно превышен.

В агропромышленной сфере Орловской области, по предварительным статистическим данным, в январе-марте 2023 года во всех категориях хозяйств объем производства продукции сельского хозяйства составил 12,1 миллиарда рублей. В действующих ценах показатель составил 119,9 процента к уровню аналогичного периода предыдущего года, в сопоставимой оценке – 119 процентов. Такие данные приведены в бюллетене о социально-экономическом развитии региона, подготовленном на основе наблюдений Орелстата.

В январе-марте 2022 года объем производства сельскохозяйственной продукции в Орловской области составлял 10,09 миллиарда рублей. Кстати, тот показатель в действующих ценах на 49 процентов превышал уровень 2021 года. Это говорит о том, что аграрный сектор региона стабильно наращивает темпы производства. Например, ранее Орелстат сообщил о том, что за четыре месяца текущего года сельскохозяйственными организациями региона было произведено 108 тысяч тонн скота и птицы на убой в живом весе, или 138,9 процентов к уровню предыдущего года.

Также было выпущено 37,5 тысячи тонн молока (99,8 процента) и 6,6 миллиона штук яиц (110,9 процента). В среднем от одной коровы в сельхозорганизациях области за отчетный период времени было надоено 2139 килограмм молока, что на 27 килограммов больше прошлогоднего показателя. Продуктивность коров увеличилась в десяти муниципальных образованиях, при этом самый высокий надой получен животноводами Верховского района. В птицеводческих организациях от каждой курицы-несушки было получено в среднем по 74 яйца.

Объемы производства мяса (в живом весе) выросли по следующим видам скота: свиней – на 55,4 процента, птицы – на 5,6 процента. Орелстат также сообщил, что по состоянию на 1 мая 2023 года стадо крупного рогатого скота сельхозорганизаций Орловской области насчитывало 127,4 тысячи голов, или 110,9 процента к уровню 2022 года. В том числе коров насчитывалось 33,6 тысячи голов (102,3 процента), свиней – 1,001 миллиона голов (107,7 процента), овец – 2,6 тысячи голов (80,7 процента) и птицы – 1,916 миллиона голов (101,4 процента).

ИА «Орелград»