На Орловщине посадили 280 тысяч сосен и дубов

13.6.2023 | 17:47 Новости, Общество

Такова работа, проделанная в этом году.

Фото: ИА «Орелград»

Новыми деревьями засеяли 82 гектара. В деятельности участвовали семь лесничеств региона. Всего за последние пять лет орловские леса таким же образом увеличили свою площадь на 355 гектаров. Об этом сообщают «Вести-Орёл».

Тему обсуждали сегодня на заседании в администрации области.

В следующем году региональное Управление лесами планирует засеять новыми саженцами деревьев около 90 гектаров. Также рассматривается предложение, поступившее от жителей области – сажать по два новых «зелёных друга» вместо одного, спиленного при благоустройстве.

Ранее Орловская область заняла одно из последних мест в общефедеральном рейтинге Минлесхоза.

ИА «Орелград»

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