Областной бюджет отметился профицитом

Регион в текущем году заработал больше, чем потратил.

Статистики оценили текущее исполнение бюджета Орловской области. Информация по итогам января-апреля 2023 года приведена в бюллетене о социально-экономическом развитии региона, подготовленном на основе данных Орелстата и областного департамента финансов. Согласно ему, доходы областного бюджета за четыре месяца текущего года составили 18,803 миллиарда рублей. Данный показатель на 18,9 процента превышает уровень аналогичного периода предыдущего года, когда в бюджет региона поступило 15,807 миллиарда рублей доходов.

Отметим, что текущее исполнение главного финансового документа региона происходит с профицитом. Дело в том, что расходы областной казны за январь-апрель 2023 года составили 17,935 миллиарда рублей. То есть областные власти пока потратили меньше денег, чем удалось привлечь в бюджет. Несмотря на это, по сравнению с предыдущим годом общий объем расходов увеличился на 29,6 процента. Кстати, расходы на заработную плату бюджетникам в текущем году выросли на 9,9 процента по сравнению с предыдущим годом.

Отметить можно и резкий взлет затрат на реализацию программы капитального строительства. В этом году в нее уже вложено 1,223 миллиарда рублей из средства областного бюджета, что составляет 438,1 процента по отношению к аналогичному уровню предыдущего года. Что касается доходов, то пока регион не добирает по НДФЛ – налогу на доходы физических лиц, который традиционно является одним из основных источников пополнения казны. За четыре месяца текущего года поступления от него составили 2,272 миллиарда рублей, или 98 процентов к уровню 2022 года.

В целом, собственные налоговые и неналоговые доходы Орловской области за отчетный период времени составили 10,63 миллиарда рублей, или 113 процентов к прошлогоднему показателю. Это означает, что регион заработал чуть больше, чем получил из федерального бюджета. И это притом, что безвозмездные поступления из других бюджетов по сравнению с 2022 годом увеличились на 28,5 процента.

ИА «Орелград»