Рекламу микрокредитной организации проверили на добросовестность

Оценку соответствию рекламы законодательству дали эксперты.

Как сообщает пресс-служба Орловского УФАС России, в стенах этого ведомства состоялось очередное заседание Экспертного совета по применению законодательства о рекламе и недобросовестной конкуренции. Совет действует при управлении. Заседание провела заместитель руководителя УФАС Елена Гришунова. Поводом послужили материалы, поступившие в антимонопольную службу из Отделения по Орловской области ГУ по ЦФО Банка России. Последний сообщил о факте возможного нарушения законодательства о рекламе.

«Основным вопросом повестки дня стал вопрос соответствия рекламы микрокредитной организации «Отличные наличные», размещенной по улице Комсомольской, возле дома №15 (рекламная конструкция на боковой части остановочного павильона возле автомобильной дороги), требованиям законодательства РФ о рекламе», — пояснили в УФАС.

В частности, экспертам предстояло оценить доступность полного текста рекламы для потребителей, поскольку недоступность или неполный текст могут ввести их в заблуждение.

В данном случае большинство членов Экспертного совета нарушений в спорной рекламе не увидели. По их мнению, указанная конструкция ориентирована в первую очередь на пешеходов, проходящих мимо, а также на тех, кто ожидает общественный транспорт на данном остановочном павильоне. Текст выполнен доступным для восприятия шрифтом, считают эксперты. В случае необходимости можно подойти к рекламной конструкции на минимальное расстояние и ознакомиться с ее текстом в полном объеме.

Отсюда последовал вывод о том, что указанная реклама не может вводить в заблуждение потребителей. Впрочем, окончательное решение по данному вопросу вынесет комиссия УФАС. В ведомстве заверили при этом, что позиция членов Экспертного совета будет учтена при рассмотрении поступившего обращения орловского отделения Банка России.

ИА «Орелград»