СМИ назвали вероятную причину смертельного ДТП под Тросной

В аварии погибла трёхмесячная девочка и её отец.

Как сообщает «Первый областной», водитель иномарки, которая врезалась в отечественную машину, признался сотрудникам дорожной инспекции, что уснул за рулём и выехал на «встречку». Это произошло сразу после ДТП. Однако не исключено, что впоследствии он захочет изменить свои показания.

Авария произошла на федеральной трассе «Крым» на территории Троснянского района 9 июня. Как сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД по Орловской области, установлено, что 46-летний водитель «Хендая», двигаясь со стороны Курска в сторону Орла, нарушил правила и допустил выезд на встречную полосу. После этого случилось столкновение с «Ладой», ехавшей в противоположную сторону.

В отечественной машине погибла трёхмесячная девочка и её отец. Мужчина умер сразу, а ребёнок – при транспортировке в медицинское учреждение. Осталась в живых 36-летняя женщина-пассажир «Лады», она госпитализирована в областную больницу, как и водитель «Хендая».

Ранее сообщалось, что во Мценске подросток попал в больницу после ДТП с мотоциклом.

ИА «Орелград»