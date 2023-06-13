Троих орловских полицейских отправили под домашний арест

Один из них – начальник пункта полиции.

Сотрудников МВД из глубинки подозревают в серьёзных преступлениях.

Как сообщает пресс-служба Управления Следственного комитета по Орловской области, уголовные дела возбуждены в отношении группы лиц, в которую входили начальник пункта полиции «Сосковское» (оно относится к Шаблыкинскому МО МВД) и двое его подчинённых, а также местный житель.

История началась в декабре минувшего года. Тогда, как считает следствие, некоторые из подозреваемых «набедокурили» в Шаблыкинском районе. Они умышленно уничтожили четыре смотровых сооружения, принадлежавшие охотничьему хозяйству. Общий ущерб от этих действий оценивается в 131 тысячу рублей.

Представитель пострадавшей стороны обратился в полицию. Однако сотрудник МВД вынес «заведомо незаконное процессуальное решение» — отказал в возбуждении уголовного дела. Начальник пункта, следуя «ранее достигнутой договоренности», утвердил этот отказ.

Уточняется, что дело возбуждено на основании результатов оперативно-розыскной деятельности Управления ФСБ России по Орловской области. Сейчас выясняются все обстоятельства совершённых преступлений. Что касается домашнего ареста, то эта мера пресечения была предложена следователем и одобрена судом.

Со своей стороны, в пресс-службе Управления МВД по нашему региону тоже прокомментировали данную новость: «По поручению начальника УМВД России по Орловской области оперативниками собственной безопасности регионального Главка проводится проверка по факту возможной причастности сотрудников к противоправным действиям. При подтверждении вины сотрудников, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке».

ИА «Орелград»