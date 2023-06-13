В дома орловцев досрочно вернулась горячая вода

13.6.2023 | 10:28 ЖКХ, Новости

«Квадра» провела испытания оперативно.

ИА «Орелград»

Ранее сообщалось, что отключение продлится до среды, 14 июня. Однако в пресс-службе регионального филиала АО «Квадра» сообщили, что первый этап гидравлических испытаний в контуре Орловской ТЭЦ удалось завершить досрочно.

В течение июня специалисты проверили на прочность и плотность 310,5 километров магистральных и квартальных тепловых сетей, а также выявили и устранили 49 повреждений трубопроводов.

«Мы возобновляем подачу горячей воды потребителям Северного, Советского, Железнодорожного и Заводского районов. В настоящее время теплоноситель уже подан в магистральные и внутриквартальные трубопроводы в зоне нашей ответственности (до стены многоквартирного дома)», — уточнили в компании.

Непосредственное подключение потребителей к системе горячего водоснабжения и наладка параметров горячей воды во внутридомовых коммуникациях – это зона ответственности управляющих компаний. Если ваш дом получает теплоснабжение от Орловской ТЭЦ, но горячая вода так и не появилась, нужно обратиться в свою УК либо к диспетчерам «Квадры» (по телефону 55-29-74).

Напомню, что в этом году отключение горячей воды в городе не обошлось без аварий. В частности, соответствующие потоки затопили Пожарную улицу.

ИА «Орелград»

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