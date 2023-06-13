В Орловской области растет рынок услуг

Повышается спрос на услуги учреждений культуры и санаториев.

Орелстат оценил текущее состояние рынка платных услуг населению. По его оперативным данным, в январе-апреле 2023 года населению Орловской области в целом было оказано платных услуг на общую сумму 15,613 миллиарда рублей, что в сопоставимых ценах на 2 процента больше, чем было годом ранее. В структуре платных услуг населению две трети объема составляют жилищно-коммунальные, бытовые и телекоммуникационные услуги. Последние растут наиболее динамичными темпами. Так, уже который месяц подряд лидером рейтинга роста объемов предоставления услуг являются электронные услуги и сервисы в области информационно-коммуникационных технологий. Эту сфера включает в себя платные подписки на онлайн-кинотеатры и игровые сервисы, а также пользование услугами облачных хранилищ данных. За отчетный период времени орловцы потратили на данные услуги 11,7 миллиона рублей, что 8,9 раза больше, чем годом ранее.

Впрочем, и в других сферах отмечен солидный рост. Например, по сравнению с прошлым годом на 42,1 процента вырос объем платных услуг, предоставленных в Орловской области в сфере культуры. Статистики оценили его в 126,1 миллиона рублей. В сфере туризма услуг было оказано на общую сумму 271,2 миллиона рублей, рост по сравнению с предыдущим годом составил 22,4 процента. На 15,6 процента нарастили свои показатели орловские гостиницы, оказавшие услуг ровно на 150 миллионов рублей.

Из данных Орелстата также видно, что в Орловской области растет спрос на санаторно-курортные услуги. Работающие в этой сфере организации оказали услуг на общую сумму 8,8 миллиона рублей, что на 30 процентов больше, чем было год назад. Почти на 14 процентов в регионе вырос объем предоставленных гражданам платных юридических услуг, на 5,6 процента – ветеринарных услуг. Кроме того, вырос спрос на услуги в сфере образования, спорта и физической культуры, а также услуги, предоставляемые инвалидам и гражданам пожилого возраста.

ИА «Орелград»