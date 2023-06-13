Выборы губернатора проведут обновленные избиркомы

В Орловской области начали работать новые составы избиркомов.

В Орловской области завершена работа по формированию новых составов участковых избирательных комиссий на пятилетний срок полномочий. Об этом сообщает региональная Избирательная комиссия. Обновленные составы уже приступили к своей работе. В этом году их ожидает непростое испытание – осенью в Орловской области должны состояться выборы губернатора. Они пройдут в рамках обновленного регионального законодательства.

«Территориальными избирательными комиссиями сформировано 676 участковых избирательных комиссий, в состав которых назначено 6449 членов с правом решающего голоса, назначены председатели УИК, — сообщает облизбирком. — При формировании составов участковых комиссий и назначении председателей учитывался принцип преемственности, наличие высшего профессионального образования, а также опыт работы в избирательных комиссиях».

Деятельность ТИК по формированию участковых избиркомов осуществлялась с соблюдением порядка и сроков, установленных федеральным и региональным избирательным законодательством, а также правовыми актами ЦИК России, заверили в облизбиркоме. Также сообщается, что 91 процент назначенных членов комиссий уже имеют опыт работы в избирательных комиссиях, а 56 процентов из них имеют еще и высшее образование. Впервые такое назначение получили 113 председателей УИК.

«Для них Учебным центром облизбиркома разработана отдельная расширенная программа обучения, — пояснили в ведомстве. — 6 июня вновь сформированные УИК провели свои первые организационные заседания, на которых из числа членов с правом решающего голоса были избраны заместители председателей и секретари УИК. Кандидатуры, предложенные в состав УИК, но не назначенные членами комиссии, будут зачислены в резерв составов участковых комиссий Орловской области».

В облизбиркоме добавили, что уже в ближайшее время новые составы комиссий ждет напряженная и ответственная работа – подготовка и проведение выборов, назначенных на единый день голосования 10 сентября 2023 года. Это будут не только выборы губернатора, но и выборы муниципального значения. Для реализации этой задачи требуются профессиональные и грамотные организаторы выборов, в связи с чем, особое внимание будет уделено обучению членов УИК новых составов, говорят в облизбиркоме.

ИА «Орелград»