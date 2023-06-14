Бюджетные расходы чиновников обсудят публично

Публичные слушания по отчету об исполнении областного бюджета за 2022 год проведет парламент.

Орловский облсовет народных депутатов в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» проведет публичные слушания по отчету об исполнении областного бюджета за 2022 год. Они пройдут 20 июня 2023 года в 10 часов в малом зале здания администрации Орловской области. По итогам мероприятия будет принята резолюция. Желающие могут вносить свои предложения и замечания, сам отчет опубликован в открытом доступе на официальном сайте регионального парламента.

Согласно ему, исполнение осуществлялось в соответствии с законом об областном бюджете и кассовым планом, составляемым на основе заявок главных распорядителей средств областного бюджета и прогнозируемого поступления доходов. Кстати, в целом доходы региональной казны по итогам 2022 года составили 52,151 миллиарда рублей, или 102,6 процента к плану года. А по сравнению с 2021 годом они увеличились на 3,834 миллиарда рублей, или на 7,9 процента. При этом налоговые и неналоговые доходы областного бюджета составили 29,58 миллиарда, или 106,1 процента к плану года. По сравнению с предыдущим годом они выросли на 12,3 процента.

Безвозмездные поступления по отношению к 2021-му увеличились на 600,4 миллиона рублей и составили 22,57 миллиарда рублей. Как всегда, самым весомым источником дохода оказался налог на доходы физических лиц, принесший казне 9,735 миллиарда рублей и выросший по сравнению с предыдущим годом на 13,5 процента. Добавим, что налоговые поступления Дорожного фонда Орловской области сложились в сумме 5,346 миллиарда рублей, прирост к 2021 году составил 26 процентов.

В ходе публичных слушаний обсудить можно будет и казенные расходы. Они по итогам 2022 года составили 52,709 миллиарда рублей, или 96,9 процента от плана года. При этом рост расходов по сравнению с предыдущим годом составил 7,768 миллиарда рублей. Правительство области заверило, что в полном объеме финансировались социально значимые расходы, в том числе заработная плата с начислениями работникам бюджетной сферы. На нее было потрачено 8,681 миллиарда рублей (включая расходы, произведенные в виде субсидий на выполнение государственного задания бюджетным учреждениям). В целом на зарплату бюджетникам было выделено на 1,326 миллиарда рублей больше, чем годом ранее.

«Областной бюджет в 2022 году сохранил свою социальную направленность, — говорится в отчете. — Расходы на социально-культурную сферу за 2022 год составили 33,934 миллиарда рублей, или 64,4 процента от общего объема расходов, с приростом к 2021 году на 3,953 миллиарда рублей. Из расходов на отрасли, не относящиеся к социально-культурной сфере, значительный объем составляют расходы на национальную экономику – 12,514 миллиарда рублей».

ИА «Орелград»