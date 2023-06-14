На Орловщине будут судить экс-начальника почтового отделения

Женщина обвиняется в присвоении вверенного имущества.

Как сообщает пресс-служба Управления Следственного комитета по Орловской области, перед судом предстанет бывшая глава отделения «Почты России», расположенного в Колпнянском районе. Как установило следствие, в период с осени 2021 по лето 2022 года она использовала своё служебное положение преступным образом.

Жительница Орловщины похитила материальные ценности, принадлежавшие «Почте России» и доверенные ей как должностному лицу. Их общая стоимость составила около четверти миллиона рублей.

В настоящее время следственные и процессуальные действия по уголовному делу завершены. Обвиняемая признала вину полностью, а также возместила значительную часть причинённого ущерба. Судебное заседание по данному поводу состоится в ближайшее время.

ИА «Орелград»