На Орловщине будут судить экс-начальника почтового отделения

14.6.2023 | 17:40 Закон и порядок, Новости, Происшествия

Женщина обвиняется в присвоении вверенного имущества.

Фото www.google.com/maps (иллюстративное)

Как сообщает пресс-служба Управления Следственного комитета по Орловской области, перед судом предстанет бывшая глава отделения «Почты России», расположенного в Колпнянском районе. Как установило следствие, в период с осени 2021 по лето 2022 года она использовала своё служебное положение преступным образом.

Жительница Орловщины похитила материальные ценности, принадлежавшие «Почте России» и доверенные ей как должностному лицу. Их общая стоимость составила около четверти миллиона рублей.

В настоящее время следственные и процессуальные действия по уголовному делу завершены. Обвиняемая признала вину полностью, а также возместила значительную часть причинённого ущерба. Судебное заседание по данному поводу состоится в ближайшее время.

ИА «Орелград»

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