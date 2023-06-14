Орловцы предпочитают получать «подарки новорождённому» деньгами

Исполнился год с начала реализации программы.

За это время лишь 26 орловских родителей выбрали в качестве «подарка новорожденному» боксы с принадлежностями по уходу за ребенком, а не выплату в 5 тысяч рублей.

Всего данной мерой поддержки воспользовались 4789 родителей 4855 детей. Общая сумма выплат составила 24,3 миллиона рублей. Об этом сообщает Департамент социальной защиты Орловской области.

Программа «Подарок новорожденному» введена по инициативе губернатора Орловской области Андрея Клычкова. Поддержка предоставляется родителям детей, рождённых 1 мая 2022 года и позже. Другое обязательное требование – российское гражданство папы и мамы.

Получить выплату или набор можно в течении шести месяцев после рождения ребёнка. Соответствующее заявление подаётся в Управление ЗАГС.

ИА «Орелград»