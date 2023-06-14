Орловцы прибыли на Петербургский экономический форум

Делегацию возглавляет губернатор.

Новость сообщил сам Андрей Клычков в своих социальных сетях. «Это, безусловно, самое значимое и масштабное деловое событий в стране, важное и для нашего региона», — заявил он.

Также губернатор поделился планами на ближайшие дни: «Мы примем участие в многочисленных семинарах, программах стратегического взаимодействия между странами и регионами, пообщаемся с лидерами бизнеса, экспертами, представителями федеральных органов власти. Для Орловской области это возможность найти новых инвесторов, заключить выгодные соглашения, проработать новые проекты».

«Впереди несколько дней активной работы и встреч, буду оперативно и полно информировать о ходе мероприятия», — подытожил своё обращение Клычков.

Петербургский международный экономический форум проводится ежегодно с 1997-го года. С 2005-го мероприятие организуется под патронатом и при участии президента Российской Федерации. В этом году в форуме примут участие около 17 тысяч человек из 130 стран.

ИА «Орелград»