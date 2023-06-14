Орловец обманул земляков на 1,7 миллиона

Суд рассмотрит дело в ближайшее время.

Обвиняемый — житель деревни Домнино, которая находится в Орловском муниципальном округе. Ему предъявлено четыре эпизода по статье УК «мошенничество».

Следствие установило, что в 2021 году мужчина обманул четырёх местных жителей, получил от них деньги и распорядился финансами в собственных интересах. Он обещал оказать помощь в трудоустройстве, предоставлении общежития (в другом субъекта РФ), покупке квартиры в Орле по минимальной стоимости, поступлении в вуз. За свои услуги он требовал предоплату, но на самом деле не располагал подобными возможностями.

Как сообщает прокуратура Орловской области, дело рассмотрит Советский районный суд Орла. Ранее стало известно, что перед правосудием предстанет один из руководителей потребительского кооператива «Сберегательный союз», который действовал по принципу «финансовой пирамиды».

ИА «Орелград»