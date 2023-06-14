Орловщина нарастила экспорт растительных кормов

14.6.2023 | 12:20 Новости, Экономика

Показатель вырос сразу в 2,5 раза.

Фото: Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

Такая динамика регистрируется в текущем году по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Информацию сообщили в областном Управлении Россельхознадзора.

Так, в Латвию и Беларусь отправлено 6699 тонн шрота подсолнечного и 18989 тонн шрота рапсового. Так называется побочный продукт маслоэкстракционного производства. Шрот используется как основной корм или кормовая добавка для животных, птиц и рыб, так как в нём содержится высокое количество протеина.

В целом с начала года из Орловской области в зарубежные страны экспортировано 423 партии грузов, проверенных Россельхознадзором (общим весом 25701 тонна). В частности, Орловщина отправила в Узбекистан около 12 тонн готовой мясной продукции, а в Азербайджан – 5020 доз вакцины против сибирской язвы.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2023 год

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