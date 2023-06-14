Под Орлом бизнесу дадут до 100 тысяч на покупки

За счет субсидий можно будет покрыть часть затрат на приобретение оборудования.

Администрация Ливенского района Орловской области опубликовала извещение о проведении конкурсного отбора на получение субсидий. Они предназначены представителям малого и среднего предпринимательства. Деньги будут выделены из местного бюджета на основании результатов проведенного конкурсного отбора. Они предназначены на возмещение части затрат, связанных с приобретением нового оборудования, в рамках муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Ливенском районе».

По условиям, соискатель по состоянию на 1 мая 2023 года должен быть зарегистрирован в качестве налогоплательщика на территории Ливенского района не менее одного года, при этом осуществлять свою деятельность он должен в приоритетных направлениях социально-экономического развития района. Размер средней заработной платы, установленной наемным работникам на момент подачи заявления и на период реализации проекта, не должен быть ниже величины МРОТ.

Также чиновники при проведении конкурсного отбора проверят отсутствие у соискателя неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, просроченной задолженности по возврату бюджетных инвестиций. Участник отбора, являющийся юридическим лицом, не должен находиться в процессе ликвидации, реорганизации или банкротства. В реестре дисквалифицированных лиц не должно быть сведений о дисквалифицированных руководителе, главном бухгалтере и другом руководстве. Учитывая текущие обстоятельства, получатель субсидий не должен являться иностранным юридическим лицом.

Получить местные субсидии сможет только тот, кто не получает аналогичные выплаты из вышестоящих бюджетов. Местные субсидии предоставляются из расчета 50 процентов от стоимости произведенных затрат на приобретение оборудования, но не более 100 тысяч рублей. Заявление на участие в конкурсном отборе принимаются отделом по экономике, предпринимательству, труду и размещению муниципальных заказов по 19 июля 2023 года. На конкурсный отбор участник может подать не более одной заявки.

ИА «Орелград»