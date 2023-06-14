Расселение «аварийки» в Орле обойдется в 2,5 миллиарда

Мэрия актуализировала объемы финансирования социально-значимой программы.

Мэр Юрий Парахин в очередной раз отредактировал муниципальную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Город Орел» на 2019-2025 годы». Она актуализируется по несколько раз в год, поскольку в программе иногда появляются новые объекты и меняются объемы финансирования. В данном случае в паспорт программы также были внесены поправки, связанные с деньгами.

Согласно текущей версии документа, финансовые ресурсы программы формируются за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, областного бюджета и казны города Орла. Плановый общий объем долевого финансирования теперь составляет 2,568 миллиарда рублей, в том числе средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 1,632 миллиарда. Доля средств областного бюджета – 740,639 миллиона рублей, а сам город за весь период действия программы должен добавить 194,55 миллиона.

В частности, на реализацию этапа 2022-2023 годов Орел должен выделить из своей казны 47,022 миллиона рублей, на реализацию этапа 2023-2024 годов – всего лишь 1,823 миллиона рублей. Напомним, что аналогичная программа действует на уровне региона. Ее задача: оказание содействия органам местного самоуправления муниципальных образований в обеспечении граждан комфортными, безопасными и благоприятными условиями проживания. Речь идет о расселении граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года.

Кстати, программа допускает использование различных инвестиционных механизмов. В областной программе на данный момент участвуют города Орел, Ливны и Мценск, а также Малоархангельский и Новосильский районы. Общий объем финансирования областной программы в 2019-2025 годах за счет средств софинансирования установлен в размере 2,643 миллиарда рублей. То есть, уже по этим цифрам понятно, что Орел получит львиную долю денег. Всего запланировано за период 2019-2025 годов переселение 3223 человек, проживающих в 137 аварийных домах. По итогам должно быть расселено 45 675,14 квадратных метров аварийных жилых помещений.

ИА «Орелград»