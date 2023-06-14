В Орле инфляция замедлила темпы роста

В мае изменение цен оказалось гораздо меньшим, чем в апреле.

В мае 2023 года на потребительском рынке Орловской области цены и тарифы на товары и услуги по сравнению с предыдущим месяцем снизились на 0,1 процента, хотя с начала года они повысились на 1,7 процента. Кроме того, в отчетном месяце потребительские цены на моторное топливо в Орловской области по сравнению с апрелем 2023 года увеличились на 0,3 процента, а по сравнению с апрелем 2022 года выросли на 0,2 процента. Такие данные приводит Орелстат.

Отметим, что инфляция заметно снизила темпы. Более того, в мае цены даже немного ушли вниз. Для сравнения, в апреле по сравнению с мартом 2023 года цены на потребительские товары в регионе увеличились на 0,4 процента, в том числе на продовольственные товары — на 0,6 процента, непродовольственные товары — на 0,1 процента, на услуги — на 0,5 процента. Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключающий краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер, в апреле 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,4 процента (в апреле 2022 года он составлял 102,3 процента).

Добавим, что в минувшем апреле стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения в Орловской области составляла 17 890,4 рубля в расчете на месяц. При этом стоимость условного (минимального) набора продуктов питания оценивалась статистиками в 5367,1 рубля в месяц. По сравнению с предыдущим месяцем стоимость наборов повысилась на 0,2 процента.

ИА «Орелград»