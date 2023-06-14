В Орле изъяли из оборота 93 грамма героина

Подозреваемые в распространении задержаны.

Как сообщает пресс-служба Управления МВД по Орловской области, наркотик был расфасован примерно по 50 небольшим свёрткам. Партию изъяли у двух граждан одного из государств ближнего зарубежья (мужчин 34-х и 24-х лет). Это произошло на территории Орловского муниципального округа.

Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество – это героин общей массой 93,74 грамма. Как установили оперативники профильного отдела Управления МВД, данное вещество предназначалось именно для дальнейшего сбыта бесконтактным способом (в виде «закладок»).

Пока что подозреваемые задержаны в рамках предварительного следствия (статья 91 Уголовно-процессуального кодекса). Скорее всего, в ближайшее время суд рассмотрит просьбу оставить их под стражей до окончания судебного процесса.

ИА «Орелград»