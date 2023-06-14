В Орле изъяли из оборота 93 грамма героина

14.6.2023 | 14:45 Закон и порядок, Новости, Происшествия

Подозреваемые в распространении задержаны.

Фото: пресс-служба Управления МВД по Орловской области

Как сообщает пресс-служба Управления МВД по Орловской области, наркотик был расфасован примерно по 50 небольшим свёрткам. Партию изъяли у двух граждан одного из государств ближнего зарубежья (мужчин 34-х и 24-х лет). Это произошло на территории Орловского муниципального округа.

Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество – это героин общей массой 93,74 грамма. Как установили оперативники профильного отдела Управления МВД, данное вещество предназначалось именно для дальнейшего сбыта бесконтактным способом (в виде «закладок»).

Пока что подозреваемые задержаны в рамках предварительного следствия (статья 91 Уголовно-процессуального кодекса). Скорее всего, в ближайшее время суд рассмотрит просьбу оставить их под стражей до окончания судебного процесса.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования