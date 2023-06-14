В Орловской области ВИЧ «стал старше»

Средний возраст заболевших изменился.

Такую информацию озвучили на муниципальной антинаркотической комиссии, которая прошла в администрации Орла. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Как рассказала Юлия Сидорина, заведующая отделением Орловского центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, на 1 января текущего года в регионе на каждые 100 тысяч населения приходилось примерно по 325 инфицированных. При этом на возрастную группу «30-49 лет» приходилось 73,8% новых выявленных случаев ВИЧ. Доля заболевших старше 50 лет составила 15,2%, в возрасте от 18 до 29 лет – всего 10,5%.

По мнению специалиста, одна из причин такой ситуации — недостаточная информированность орловцев о путях передачи и методах профилактики заражения. Сейчас тестирование на ВИЧ-инфекцию может пройти каждый житель области. Для этого необходимо обратиться в Орловский центр СПИД.

ИА «Орелград»