«Антивирус» от «Ростелекома» выбрали более четырех тысяч орловцев

С начала года свыше 4000 жителей Орловщины подключили услугу «Антивирус» от «Ростелекома» и благодаря этому защитили свои стационарные и мобильные устройства от киберпреступников.

Самой популярной стала программа Kaspersky Internet Security: на нее пришлось 75 % всех подключений. Кроме нее, провайдер предлагает защиту Dr. Web и Eset Nod32.

Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях:

«В условиях глобальной цифровизации сохранение конфиденциальности — задача номер один! В связи с этим “Ростелеком” предлагает своим клиентам различные варианты защиты устройств и хранящихся на них персональных данных. Ежедневно пользователи интернета заходят в социальные сети, управляют услугами онлайн в личных кабинетах, оплачивают покупки в приложениях. Чтобы оборот личной информации в виртуальном пространстве был безопасным, крайне важно использовать антивирусные программы на регулярной основе».

Александр Михеев, клиент «Ростелекома» из Орла:

«При подключении интернета от “Ростелекома” узнал, что мне доступна бесплатная двухмесячная подписка на “Антивирус”. Решил попробовать. Установил программу на домашний компьютер и на смартфоны всех членов семьи. Теперь сервис блокирует звонки с неизвестных номеров, да и спама в электронной почте тоже стало меньше. Думаю, что это как раз работа Касперского. Пробный период подходит к концу. Буду подключать услугу — она работает!»

«Антивирус» проверяет на безопасность виртуальные ресурсы, а также блокирует подозрительные файлы, в том числе на съемных носителях. Также он гарантирует конфиденциальность информации о платежных картах и не пропускает спам и сомнительный рекламный контент.

Оформить подписку можно на сайте или через единый личный кабинет пользователя.

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Филиал в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение компании, которое действует на территории Брянской и Орловской областей и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».

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Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет около 11 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 11 млн пользователей, из них 6,4 млн — IPTV. Компания развивает видеосервис Wink, который входит в топ-3 крупнейших российских онлайн-кинотеатров.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования и жилищно-коммунальных услуг.

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