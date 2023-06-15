На Орловщине построят элеватор на 60 тысяч тонн

15.6.2023 | 14:12 Новости, Экономика

Такое соглашение подписал губернатор.

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Его участниками стали Орловская область и «Деметра-Холдинг». Подписание состоялось сегодня на Петербургском международном экономическом форуме.

Компания берётся построить в Залегощенском районе «Дишнинский элеватор»  мощностью 60 тысяч тонн. Проект должен быть реализован до 2028 года. Он является частью бизнес-стратегии «Деметра-Холдинг» по созданию и развитию собственной единой транспортно-логистической цепочки.

«Строительство такого масштабного объекта, в том числе, включающего создание железнодорожной инфраструктуры, необходимой для эффективного функционирования элеватора, повышает инвестиционную привлекательность региона», — отметил Клычков. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Орловской области.

Ранее стало известно, что губернатор Петербурга Александр Беглов пригласил в город орловских учителей и блокадников.

ИА «Орелград»

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