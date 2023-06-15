На Орловщине построят элеватор на 60 тысяч тонн

Такое соглашение подписал губернатор.

Его участниками стали Орловская область и «Деметра-Холдинг». Подписание состоялось сегодня на Петербургском международном экономическом форуме.

Компания берётся построить в Залегощенском районе «Дишнинский элеватор» мощностью 60 тысяч тонн. Проект должен быть реализован до 2028 года. Он является частью бизнес-стратегии «Деметра-Холдинг» по созданию и развитию собственной единой транспортно-логистической цепочки.

«Строительство такого масштабного объекта, в том числе, включающего создание железнодорожной инфраструктуры, необходимой для эффективного функционирования элеватора, повышает инвестиционную привлекательность региона», — отметил Клычков. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Орловской области.

Ранее стало известно, что губернатор Петербурга Александр Беглов пригласил в город орловских учителей и блокадников.

ИА «Орелград»