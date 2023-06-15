Орловцам расскажут, как трансформировался долг региона

Вопрос об обслуживании госдолга будет поднят на публичных слушаниях.

Как уже рассказывал «Орелград», Орловский облсовет народных депутатов 20 июня проведет публичные слушания по отчету об исполнении областного бюджета за 2022 год. Они пройдут в 10 часов в малом зале здания администрации Орловской области. В числе прочих будет рассмотрен вопрос о государственном долге региона. По данным правительства, по состоянию на 1 января 2023 года он сложился в объеме 22,038 миллиарда рублей, причем в его структуре задолженность по рыночным заимствованиям отсутствует полностью. Это означает, что Орловщина целиком избавилась от долгов перед банками, но теперь она является крупным должником федерального центра.

Отметим, что в последние годы структура государственного долга Орловской области подверглась заметной трансформации. Прежде всего, потому, что дорогие коммерческие кредиты при поддержке федерального центра были постепенно замещены дешевыми бюджетными заимствованиями. Это позволило значительно снизить расходы на обслуживание долга. Раньше почти миллиард рублей в год у региона уходил только на уплату процентов по банковским кредитам.

«В 2022 году проведена значительная работа по оптимизации структуры государственного долга области и сокращению расходов на его обслуживание, — говорится в отчете. — Привлечение в 2022 году бюджетного кредита из федерального бюджета для погашения коммерческой задолженности в объеме 6,7 миллиарда рублей позволило полностью погасить коммерческие кредиты областного бюджета в сумме 3,065 миллиарда рублей, а также задолженность по государственным облигациям Орловской области в размере 2 миллиарда рублей».

Кроме того, средства вышеуказанного бюджетного кредита в объеме 1,634 миллиарда рублей были направлены муниципальным образованиям «посредством предоставления бюджетных кредитов». Это позволило муниципалитетам, в том числе городу Орлу, погасить заимствования коммерческих банков и снизить расходы на обслуживание муниципального долга. Правда, провернутая «операция» привела к увеличению государственного долга Орловской области на указанную сумму.

«В 2022 году проводилась работа по привлечению бюджетного кредита на пополнение остатка средств на едином счете бюджета в целях сокращения расходов на обслуживание государственного долга, — также следует из отчета. — Все перечисленные мероприятия дали возможность существенно сократить расходы на обслуживание государственного долга Орловской области, которые составили 269,1 миллиона рублей, что ниже уровня 2021 года на 438 миллиона рублей».

В соответствии с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс РФ, регионы освобождены от обязательств по возврату задолженности согласно графикам погашения реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам в 2022 году. В правительстве говорят, что это не позволило осуществить запланированное сокращение государственного долга Орловской области, но позволило направить высвободившиеся средства на дополнительные расходы по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения, в том числе в связи с введением в отношении России санкций.

Стоит также сказать, что объем государственного долга Орловской области на 1 января 2023 года составил 74,5 процента от налоговых и неналоговых доходов областного бюджета, что соответствует требованиям Бюджетного кодекса РФ. Кстати, за 2018-2022 годы доля государственного долга по отношению к собственным доходам региона снизилась на 32 процента.

ИА «Орелград»