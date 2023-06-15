Орловские предприятия недосчитались почти 5000 работников

В Орловской области вновь зарегистрировано уменьшение числа работников.

Как сообщает Орелстат, в январе-марте 2023 года общая численность работников на крупных, средних, некоммерческих и малых предприятиях и организациях всех форм собственности в Орловской области составила 194 тысячи человек. Она уменьшилась по сравнению с январем-мартом 2022 года на 4,9 тысячи человек, или на 2,5 процента. При этом в марте 2023 года в общей численности работающих на местных предприятиях 155,3 тысячи человек, или 79,8 процента, составляли штатные (без учета совместителей) работники организаций, не относящихся к так называемым субъектам малого предпринимательства.

«На условиях совместительства и по договорам гражданско-правового характера для работы в этих организациях привлекалось еще 6,2 тысячи человек (в эквиваленте полной занятости), — говорится в отчете Орелстата. — Число замещенных рабочих мест работниками списочного состава, совместителями и лицами, выполнявшими работы по договорам гражданско-правового характера, в организациях (без субъектов малого предпринимательства) в марте 2023 года составило 161,4 тысячи человек и было меньше, чем в марте 2022 года, на 700 человек, или на 0,4 процента».

Напомним, что по итогам выборочного обследования рабочей силы, в первом квартале 2023 года численность рабочей силы (орловцы в возрасте 15 лет и старше) составила 334,7 тысячи человек, или 55,8 процента от общей численности населения Орловской области. Из них 322,4 тысячи орловцев были заняты в экономике, а 12,3 тысячи не имели занятия, но активно его искали и готовы были приступить к работе в течение недели. В соответствии с методологией Международной Организации Труда они классифицируются как безработные. По данным управления труда и занятости Орловской области, к концу апреля 2023 года в органах службы занятости населения региона состояли на учете 2,2 тысячи не занятых трудовой деятельностью граждан. Из них 1,8 тысячи человек имели статус безработного, в том числе 1,5 тысячи орловцев получали пособие по безработице.

ИА «Орелград»