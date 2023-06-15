Орловский картофель всё же появится во «Вкусно – и точка»

15.6.2023 | 16:09 Новости, Экономика

Инвестиции в проект составят 11,8 миллиарда рублей.

ИА «Орелград»

В рамках Петербургского международного экономического форума подписано соглашение о создании предприятия по глубокой переработке картофеля и производству из него различных продуктов. Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал его вместе с руководителями компаний «Мираторг» и «Вкусно — и точка» (Виктором Линником и Олегом Пароевым соответственно). Проект анонсировался и ранее, но фактический документ появился только сейчас.

Ожидается, что предприятие запустят во втором квартале 2025-го года. Там будут работать около 300 человек. Производство будет перерабатывать около 250 тысяч тонн картофеля в год и выпускать около 100 тысяч тонн готовой продукции.

Она будет поставляться как в рестораны «Вкусно — и точка», так и другим клиентам. Планируется, что завод будет выпускать картофель фри, картофельные оладьи и дольки, картофельный брусок, хашбраун и другие виды продукции. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Орловской области.

Ранее в Орловской области специально под этот проект зарегистрировали отдельное юридическое лицо — ООО «Гранд Фрайз».

ИА «Орелград»

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