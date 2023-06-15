Подрядчик не решится пустить транспорт по Красному мосту до приемки

Губернатор Орловской области анонсировал начало движения уже летом.

Андрей Клычков преподнес открытие моста как «тайну» в одном из своих прямых эфиров в соцсетях. Реальность внесла коррективы. 15 июня на объекте побывали депутаты горсовета и облсовета. Начальник участка ООО «Уваровская ПМК-22» Андрей Горевских на вопрос о запуске движения летом заявил:

«Мы на себя ответственность не возьмём».

По его словам, только к концу августа мост обретет целостный вид. Далее возможен тестовый запуск техники со специальными датчиками и приборами. Срок сдачи прежний — ноябрь 2023.

Спикер Орловского областного Совета Леонид Музалевский отметил, что «информация удовлетворительная». Выразил надежду, что объект не уйдет в 2024 год.

Напомним, мост должны были открыть после реконструкции в конце 2022 года.

ИА «Орелград»