Приставы и налоговики взыскали 18 миллионов рублей задолженности

Представители двух ведомств обсудили эффективность своего сотрудничества.

Как сообщили в пресс-службе Управления ФНС России по Орловской области, заместители руководителя этого ведомства Елена Михайлова и Инна Васильева приняли участие в рабочем совещании с заместителем руководителя регионального Управления ФССП Татьяной Аксютиной и сотрудниками региональной службы судебных приставов. Обсудили эффективность совместной работы.

Так, Инна Васильева в своем выступлении отметила, что результатом совместной работы в 2023 году стало поступление в бюджетную систему Российской Федерации 18,4 миллиона рублей задолженности. Кроме того, участники обсудили сотрудничество по исполнительным производствам о взыскании налоговой задолженности с должников, имеющих задолженность по исполнительным документам свыше 10 и 20 миллионов рублей.

«На встрече обсуждались вопросы координации действий по взысканию задолженности с крупных должников, актуальные вопросы взаимодействия по исполнительным производствам о взыскании задолженности по обязательным платежам, а также основные статистические показатели совместной работы, эффективность межведомственного электронного документооборота и проблемные вопросы, возникающие в работе», — уточнили в пресс-службе УФНС.

Сообщается также, что по итогам встречи был принят ряд решений. Участники совещания считают, что новые дополнительные меры позволят повысить эффективность взаимодействия двух структур, в том числе увеличить показатели взыскания налоговых платежей в бюджетную систему Российской Федерации. Достичь этого можно как путем оперативного обмена информацией, так и посредством сокращения исполнительных производств, находящихся на исполнении в отделах судебных приставов-исполнителей более шести месяцев, говорят налоговики.

Напомним, ранее ведомство сообщило о том, что в процедурах банкротства была погашена налоговая задолженность организаций и граждан на 80 миллионов рублей. Согласно приведенной статистике, в Орловской области по состоянию на 1 апреля 2023 года в процедурах банкротства находится порядка 1,5 тысячи должников с общей задолженностью по платежам, администрируемым ФНС России, на сумму более одного миллиарда рублей.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общая задолженность по налоговым платежам в процедурах банкротства снижена на три миллиона рублей, а задолженность по текущим платежам снижена на 32 миллиона рублей, — говорят в налоговой службе — За первый квартал 2023 год погашена задолженность организаций и граждан, в отношении которых введены процедуры банкротства, на общую сумму 80 миллионов рублей. Это выше аналогичного периода прошлого года на 25 миллионов рублей, или на 45 процентов».

ИА «Орелград»