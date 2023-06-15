Стал известен спектр работ по дому «Лизы Калитиной»

Акт государственной экспертизы опубликован в свободном доступе.

Как уже рассказывал «Орелград», весной этого года трио экспертов проанализировало проект реставрации «Дома Лизы Калитиной» — исторического здания, которое, как считается, описал в своем романе «Дворянское гнездо» Иван Тургенев. В этом доме якобы бывал сам писатель, а девушка, жившая в нем, послужила прототипом главной героини — Лизы Калитиной. Проекты восстановления здания вынашиваются уже очень много лет.

Как следует из акта экспертов, за основу очередного проекта реставрации с учетом сохранения исторических архитектурно-художественных элементов принята объемно-планировочная структура и архитектурно декоративное оформление фасадов здания на период 1855-1890-х годов (второй и третий строительный период). Характерные элементы пространственной организации дома приняты с учетом исторических аналогов и в соответствии с архивными чертежами, в том числе проектом на постройку деревянного дома со службами «Полковницы Марии Ивановны Оберг в З-й части города Орла по Верхней Дворянской улице».

Проектом предлагается реставрация объекта культурного наследия федерального значения «Дом жилой («Дом Лизы Калитиной»), XIX в., расположенного по адресу: Орел, ул. Октябрьская, д. 1. Предполагается отреставрировать сохранившуюся и восстановить утраченную тесовую обшивку фасадов в сохранившихся формах с воссозданием утраченных элементов декора. Отреставрировать сохранившиеся и восстановить утраченные столярные заполнения оконных и дверных проемов здания. Понизить уровень земли вдоль всего здания с устройством отмостки на первоначальном уровне и, по необходимости, устроить дренажную канавку по главному фасаду.

Иными словами, проектом предлагается воссоздать утраченные элементы интерьеров первого и второго этажа здания на период второй половины ХIХ века, используя аналоги того же периода времени. Профили элементов столярных заполнений оконных и дверных проемов были обмерены и взяты в соответствии со стилем эпохи середины ХIХ века. В частности, предполагается отреставрировать деревянную лестницу на второй этаж, восстановить ограждение лестницы из деревянных балясин, используя аналоги второй половины ХIХ века (в обоснованных случаях допускается замена на современные материалы и изделия – отметили эксперты).

На втором этаже пристройки планируется восстановить покрытие пола, в парадной анфиладе вдоль главного фасада устроить паркетные полы. В целом реставрируемый объект делится на зоны, где сохраняется-воссоздается убранство и отделка помещений, и зоны, приспособленные под современное использование, чем обосновано использование современных строительных материалов в этих помещениях, одобренное экспертами. Кстати, здание будет оборудовано новыми внутренними инженерными системами.

«Все работы, предусмотренные проектом, не влекут за собой снижение несущей способности элементов здания, общей пространственной жесткости и эксплуатационных качеств и согласно Федеральному закону удовлетворяют требованиям по конструктивной безопасности», — заключили эксперты.

ИА «Орелград»